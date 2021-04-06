Як президент клубу з Казахстану криками привітав команду з перемогою: емоційне відео

Ордабаси зіграв проти Акжайика у чемпіонаті Казахстану. Господарі вирвали перемогу у компенсований арбітром час.

Шалена радість

Лише у другому таймі команди змогли відкрити рахунок у зустрічі. Зробили це футболісти Акжайика, а точніше автоголом відзначився гравець Ордабаси Фортанелло.

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Господарям поля вдалось врятувати матч лише у компенсовані арбітром хвилини до основного часу. Спершу на 90+2 хвилині Паулу вдало реалізував пенальті. А вже через чотири хвилини Тунггішбаєв вивів Ордабаси вперед та вирвав перемогу у зустрічі – 2:1.

Емоції вирували не лише на футбольному полі, а й після матчу. Привітати команду з вольовою перемогою у роздягальню прийшов Бахтіяр Байсеітов.

68-річний очільник команди яскраво привітав футболістів, які бились на футбольному полі наче леви. Ніхто таких емоційних криків навіть не очікував, гравці підтримали та з посмішкою на обличчі раділи перемозі.

На початку сезону Ордабаси здобули дві поспіль поразки у двох матчах. Після такого вдалого старту клуб йде другим у чемпіонаті Казахстану.

Відео емоційного привітання президента клубу