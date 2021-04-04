Шалені крики: емоції тренера Реал Сосьєдада після перемоги у Кубку Іспанії – відео
Реал Сосьєдад 3 квітня переграв Атлетік у фіналі Кубка Іспанії-2019/2020. Головний наставник "біло-блакитних" Іманоль Альгуасіль не стримував емоцій після перемоги.
Джерело:24 канал
Нестримна радість тренера
Лише вдало реалізоване пенальті Оярсабаля принесло перемогу Реал Сосьєдаду. Цей гол став єдиним у кубковому протистоянні.
Більше про матч Реал Сосьєдад мінімально здолав Атлетік у фіналі Кубка Іспанії: відео
Для футболістів Реал Сосьєдада цей трофей став першим за 34 роки у Кубку Іспанії. Востаннє вони брали кубок аж у далекому 1987 році. Їх наставник Іманоль Альгуасіль не стримував емоцій на післяматчевій пресконференції та оригінально завершив розмову з журналістами.
Тренер взяв одягнув футболку та шарф своєї команди та наче справжній фанат клубу почав викрикувати: "Це все для тебе, Гіпускоа! Для всіх тих, хто відчуває Реал. Вперед, Реале! Вперед, давай".
Такі емоцій фахівця зустріли оваціями у залі. Після чого тренер покинув приміщення та пішов святкувати успіх до команди. Таких вчинків та справжньої радості на пресконференціях давно не було.
- Цікаво, що їх суперник Атлетік ще зможе цього року підійняти над собою трофей Кубка Іспанії. Вже 17 квітня вони проведуть фінальний матч проти Барселони у вже цьогорічному кубковому розіграші.
Відео оригінальної пресконференції тренера Реал Сосьєдада
Поділитися новиною