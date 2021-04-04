Реал Сосьєдад 3 квітня переграв Атлетік у фіналі Кубка Іспанії-2019/2020. Головний наставник "біло-блакитних" Іманоль Альгуасіль не стримував емоцій після перемоги.

Нестримна радість тренера

Лише вдало реалізоване пенальті Оярсабаля принесло перемогу Реал Сосьєдаду. Цей гол став єдиним у кубковому протистоянні.

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Для футболістів Реал Сосьєдада цей трофей став першим за 34 роки у Кубку Іспанії. Востаннє вони брали кубок аж у далекому 1987 році. Їх наставник Іманоль Альгуасіль не стримував емоцій на післяматчевій пресконференції та оригінально завершив розмову з журналістами.

Тренер взяв одягнув футболку та шарф своєї команди та наче справжній фанат клубу почав викрикувати: "Це все для тебе, Гіпускоа! Для всіх тих, хто відчуває Реал. Вперед, Реале! Вперед, давай".

Такі емоцій фахівця зустріли оваціями у залі. Після чого тренер покинув приміщення та пішов святкувати успіх до команди. Таких вчинків та справжньої радості на пресконференціях давно не було.

Цікаво, що їх суперник Атлетік ще зможе цього року підійняти над собою трофей Кубка Іспанії. Вже 17 квітня вони проведуть фінальний матч проти Барселони у вже цьогорічному кубковому розіграші.

Відео оригінальної пресконференції тренера Реал Сосьєдада