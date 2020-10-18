Каталонська "Барселона" не змогла здобути перемогу в другому матчі поспіль. 17-го вересня у рамках 6 туру чемпіонату Іспанії "Барселона" сенсаційно програла "Хетафе".

Хетафе – Барселона 1:0

Гол: Мата, 56 (п)

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Перший гострий момент у грі мали господарі, пише 24 канал. Максимович вийшов віч-на-віч з Нето, але пробив у руки голкіперу.

"Барселона" відповіла класним ударом Мессі, але м'яч влучив у стійку. Ще одним прекрасний момент мав Гірзманн. Француз вийшов на побачення з Сорією, але не переграв воротаря.

По перерві "Хетафе" отримав шанс вийти вперед: Де Йонг збив суперника у штрафному – пенальті. Удар з позначки впевнено виконав Мата.

Збільшити перевагу "Хетафе" міг Кучо, але м'яч після його удару зупинила поперечина.

Ще через деякий час Кучо не зміг реалізувати вихід віч-на-віч. "Барселону" від поразки міг врятувати Бретвейт, проте він після навісу влучив у поперечину.

Хетафе – Барселона відеоогляд

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