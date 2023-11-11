Свято із гірким присмаком: Мессі презентував "Золотий м'яч" перед уболівальниками Інтера – відео

У передостанній день жовтня Ліонель Мессі увосьме став володарем "Золотого м'яча". Лише 11 листопада аргентинський футболіст показав його наживо американській публіці.

11 листопада Інтер Маямі провів товариський матч проти Нью-Йорк Сіті. Перед поєдинком відбулась красива презентація "Золотого м'яча" від капітана Інтера Ліонеля Мессі, для якого він став вже восьмим у кар'єрі.

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Святкова церемонія із програним матчем

Церемонія відбулась на футбольному полі переповненого стадіону DRV PNK Stadium. Для цієї святкової події на газоні вистелили спеціальні доріжки. Мессі виголосив промову та показав усіх свій черговий трофей під шалені оплески уболівальників, які зібрались на арені.

Відео з презентації "Золотого м'яча" Мессі у Маямі

Дуже красива презентація продовжилась не таким класним товариським матчем від Інтер Маямі. Господарі поля разом із Мессі пропустили по голу у кожному з таймів. Натомість відповіли супернику лише одним м'ячем. Наприкінці зустрічі Робінсон відквитав один гол після асисту Бускетса та встановив остаточний рахунок зустрічі 1:2.

Ліонель відіграв повний поєдинок, але не зумів відзначитись результативними діями та врятувати команду від поразки.

Нагадаємо, що Інтер не зумів пробитись у плей-офф МЛС. За 34 тури клуб із Маямі набрав 34 бали та посів передостаннє 14-те місце.

Мессі провів у своєму першому неповному сезоні за нову команду 14 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 5 асистів. Його контракт із американським клубом розрахований до кінця 2025-го року.