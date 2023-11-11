Наставник викликав на останній матч відбору на Євро-2024 26 виконавців, серед яких є двоє дебютантів – Владислав Дубінчак та Максим Таловєров. До слова, останній по-гольовому відсвяткував виклик від Сергія Реброва. Таловєров відзначився голом з ЛАСК у рамках Ліги Європи.

Варте уваги Анчелотті ще буде "кусати лікті": Лунін потрапив під приціл німецьких грандів

Нереальні мрії Реброва

Головний тренер збірної України зізнався, кого хотів би викликати у національну команду зі зірок світового футболу. Ребров зізнався, що хотів би побачити у синьо-жовтій футболці володаря восьми "Золотих м'ячів" Ліонеля Мессі.

Такий трансфер можна здійснити лише у футбольному симуляторі, але мріяти ніхто не забороняв.

Також Сергій Станіславович порівняв себе ще у статусі футболіста із одним із сучасних футбольних зірок. Тут Ребров знову назвав ім'я аргентинця Лео.

Відзначимо, що за спиною Мессі 178 матчів за збірну Аргентини, у яких він наколотив 106 голів та дійшов до капітанської пов'язки. Саме завдяки Ліонелю аргентинська національна команда стала чемпіоном світу-2022.

У листопаді 2023-го свої два останні поєдинки у цьому році проведе й Аргентина, яка зіграє проти Уругваю (17 листопада) та Бразилії (22 листопада) у кваліфікаційному раунді до ЧС.

Цікаво! Ребров назвав Андрія Шевченка найсильнішим футболістом, з яким йому доводилось грати в одній команді. Нещодавно Шева зробив ідентичне зізнання у бік свого земляка.