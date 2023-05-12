Чи претендує Україна на проведення ЧС-2030 з футболу: як в УАФ виникли "розбіжності" про це

Україну долучили до спільної заявки на проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 році. Тоді наша країна увійшла в компанію Іспанії та Португалії, які планували спільно прийняти Мундіаль. Але зараз ситуація із можливістю прийняти матчі світової першості в Україні в неоднозначному становищі.

Україна офіційно долучилася до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030 5 жовтня 2022 року. Ще тоді це виглядало як певний аванс нашій країні. Адже війна ще триває, і ніхто не буде тут проводити футбольні матчі найвищого рівня за таких умов (хоча до самого турніру ще залишалося 7,5 років).

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Це розуміли й самі організатори, які заявили, що "умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом". Таку ідею підтримали й в УЄФА, назвавши включення України в заявку "цікавим і символічним".

Як грім серед ясного неба Марокко

У жовтні та листопаді 2022 року в Українській асоціації футболу ще звітували про роботу над спільною заявкою на проведення турніру. І в грудні 2022 року заявка була офіційно подана.

Однак в березні 2023 року неочікувано виявилося, що до заявки можуть включити Марокко. Це мало б "посилити" її, адже в такому випадку турнір приймали б одразу два континенти – Європа та Африка, що дало б деякі переваги над конкурентами.

При цьому сам статус України в такій заявці залишався невизначеним. Видання The Athletic, яке перше й опублікувало цю новину, заявляло, що однією з причин для виключення України може бути "невизначеність у верхівці Української асоціації футболу після того, як президента Андрія Павелка заарештували в листопаді за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей".

Важливо! В Україні й справді триває розслідування щодо Андрія Павелка та його діяльності на посаді президента УАФ. Суд навіть декілька разів відсторонював його від посади. Але кожен раз на це рішення подавалася апеляція. І Павелко й далі керував українським футболом. І навіть встиг за це час бути переобраним до Виконкому УЄФА.

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Через декілька днів після статті The Athletic, Марокко офіційно доєдналося до заявки на проведення ЧС-2030. От тільки король Марокко Мохамед VI у своєму посланні з цієї нагоди заявив, що його країна планує провести турнір разом з Іспанією та Португалією. І жодної згадки про Україну. В Українській асоціації футболу з цього приводу ніяк не відреагували. Там остання новина у відповідному розділі була опублікована 29 листопада 2022 року.

Так само звернення від редакції 24 Каналу були проігноровані.

Не все втрачено?

Аж раптом 5 квітня 2023 року прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта під час відкриття 47-го чергового конгресу УЄФА заявив, що "у нас є амбіції прийняти чемпіонат світу 2030 року разом з Іспанією, Марокко та Україною". Навряд чи він обмовився в такій ситуації під час офіційного виступу.

Та й УЄФА у своєму пості вказало і про Україну, як одну з країн, яка подала спільну заявку з Іспанією, Португалією та Марокко.

Чи таки втрачено?

11 травня відбулося чергове судове засідання у справі про відсторонення Андрія Павелка з посади президента УАФ. І там його адвокат заявив, що Україна таки втратила місце в заявці на проведення ЧС-2030. Аргументуючи, чому Павелка не можна відсторонювати від посади, він заявив наступне:

Дане рішення дуже негативно вплине, зокрема, на український футбол. На Україну в цілому на світовій арені. І це вже негативно вплинуло. Нагадую, Україна подала заявку на прийняття спільно з Іспанією та Португалією чемпіонату світу у 2030 році. В той же час через активні дії правоохоронних органів, через тиск на громадську організацію "Українська асоціація футболу", зокрема через це Україну виключили з числа країн, яка може приймати Мундіаль. Фактично позбавили на даний час можливості. Робота з приводу цього продовжується. Але це дуже сильно похитнуло позицію Української асоціації футболу. І через такі втручання з боку в тому числі правоохоронних органів,

– заявив адвокат Павелка в суді.

Тож ситуація з тим, чи й надалі залишається Україна в заявці на проведення ЧС-2030, є неоднозначною. Адже поки в Українській асоціації футболу вдають, що із місцем України в заявці на проведення ЧС-2030 нічого не відбувається, адвокат Павелка використовує "ймовірну" втрату права на проведення турніру для його захисту. І що нібито розслідування про Павелка та намагання відсторонити на час слідства його від посади й призвели до того, що Україна не зможе бути в заяві на проведення ЧС-2030. Така "розбіжність" в цій ситуації наводить на думку про маніпуляції або замовчування незручної інформації керівництвом УАФ.