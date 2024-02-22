Команди протягом цих двох днів не продемонстрували захмарної результативності, тож на потрапляння до добірки претендували лише шість футболістів. Врешті-решт до неї не увійшло взяття воріт Марко Арнаутовича та Люка Де Йонга.
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Найкращі голи тижня в ЛЧ
Підсумковими претендентами стали:
- Вендерсон Галено з дальнім пострілом у ворота Арсенала
- Роберт Левандовський із вправною реалізацією моменту в поєдинку проти Наполі
- Доніелл Мален та його влучний удар у ближній кут у матчі проти рідного ПСВ
- Віктор Осімхен і його важливий гол після вдалої боротьби проти захисника Барселони.
Дивіться відео претендентів на нагороду
Зазначимо, що проголосувати за найкращий гол тижня Ліги чемпіонів можна на офіційному сайті УЄФА.