Команди протягом цих двох днів не продемонстрували захмарної результативності, тож на потрапляння до добірки претендували лише шість футболістів. Врешті-решт до неї не увійшло взяття воріт Марко Арнаутовича та Люка Де Йонга.

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Найкращі голи тижня в ЛЧ

Підсумковими претендентами стали:

Вендерсон Галено з дальнім пострілом у ворота Арсенала

Роберт Левандовський із вправною реалізацією моменту в поєдинку проти Наполі

Доніелл Мален та його влучний удар у ближній кут у матчі проти рідного ПСВ

Віктор Осімхен і його важливий гол після вдалої боротьби проти захисника Барселони.

Дивіться відео претендентів на нагороду

Зазначимо, що проголосувати за найкращий гол тижня Ліги чемпіонів можна на офіційному сайті УЄФА.

Довідка. Матчі-відповіді команд, які грали цього тижня в ЛЧ відбудуться 12 та 13 березня. Усі поєдинки розпочнуться о 22:00.