"Вершкові" здобули прийнятний нічийний результат після виїзної перемоги та пробилися до вісімки найкращих у Лізі чемпіонів-2023/2024. У дев'ятому поспіль матчі в основному складі Реала вийшов Андрій Лунін – він здійснив 3 сейви, а у пропущеному м'ячі шансів на порятунок український воротар не мав.

До теми Реал з Луніним виборов нічию з Лейпцигом та насилу пробився до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відео

Можливо останній матч Луніна в ЛЧ-2023/2024

Після поєдинку Карло Анчелотті прокоментував прохід команди до наступного раунду турніру. Він залишився незадоволеним грою своїх гравців та, зокрема, згадав про повернення Тібо Куртуа.

"Гра була поганою. Недостатньо інтенсивності, недостатньо тривоги щодо того, що ми робимо неправильно. Я думаю, що тут відіграв велику роль психологічний аспект. Ми боролись з дуже якісним суперником, який не мав чого втрачати. Моя команда грала так, ніби в них із самого початку були гальма. Ми страждали, але важливо було вийти до чвертьфіналу, і ми там.

Можливо, я помилився у виборі стартової одинадцятки, але це вже частина історії. Ми трохи втратили свіжість. І є певна психологічна втома. Але ми повернемося кращими після перерви. І я думаю, що Мілітао та Куртуа вже будуть у чвертьфіналі, це хороші новини,

– заявив Анчелотті.

Зазначимо, що перші чвертьфінальні матчі відбудуться 9-10 квітня. Реал дізнається свого суперника 15 березня за підсумками жеребкування.

Довідка. Наступний поєдинок мадридський Реал зіграє 10 березня на "Сантьяго Бернабеу" проти Сельти. Стартовий свисток пролунає о 19:30. Наразі "вершкові" посідають перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги та мають відрив від найближчого переслідувача Жирони в 7 очок.