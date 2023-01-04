За знання географії йому "двійка": Роналду курйозно помилився на пресконференції – відео

Аль-Наср офіційно презентував Кріштіану Роналду. Зірковий футболіст відзначився курйозом вже на першій пресконференції у новій команді.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед переплутав континент, на якому продовжить свою футбольну кар'єру. Кріштіану Роналду заявив, що виступатиме у Південній Африці.

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Перший конфуз зірки футболу

Цікаво, чи то від хвилювання, чи то коли Саудівська Аравія стала Південною Африкою. Португалець додав, що він не буде звертати увагу на коментарі інших, а буде просто виконувати свою роботу на полі.

Для мене немає нічого страшного в тому, що моя кар'єра продовжиться у Південній Африці. Якщо чесно, мене не цікавить думка інших людей щодо цього,

– сказав Роналду.

Конфуз Роналду на пресконференції: дивіться відео

Під час пресконференції Роналду постійно повторював, що він унікальний гравець, а його контракт із Аль-Насром теж є унікальним.

Кріштіану затримається у Саудівській Аравії на 2 роки та гратиме під улюбленим 7-м номером на спині, який відібрав у Джалоліддін Машаріпов, якого вже виставили на трансферний ринок. Все через португальця, який став 9-м легіонером у складі Аль-Насра.

Тепер клубу доведеться позбавитись від двох іноземних футболістів через перевищення ліміту на легіонерів.

В Аль-Насрі Роналду отримуватиме 90 мільйонів, але його заробіток за сезон зросте до 200 мільйонів доларів через спонсорські та комерційні угоди.

Також у контракті нападника є пункт можливого переходу в англійський Ньюкасл, якщо той за підсумками сезону проб'ється у Лігу чемпіонів.