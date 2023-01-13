"Удар скорпіона", Мбаппе в фіналі і конкурент Маліновського: усі номінанти на найкращий гол року

Офіційний сайт ФІФА опублікував список з 11 голів, які були забиті у 2022 році. Вони претендують на нагороду Пушкаша як найкращий гол року.

Кожного року ФІФА вручає нагороду імені Пушкаша автору найкращого голу року. Потрапити до номінантів може кожен, хто заб'є гол в офіційному матчі. При цьому мова йде як про матчі чоловічих, так і жіночих команд.

До теми Мессі, Мбаппе та інші зірки Катару-2022: ФІФА оголосила номінантів на премію FIFA The Best

Проголосувати за найкращий гол року може кожен бажаючий. Для цього треба зареєструватися на сайті ФІФА та обрати трьох найкращих авторів голів. Переможця оголосять 27 лютого під час урочистої церемонії FIFA The Best.

Маріо Балотеллі

Він забив гол за турецький Гезтепе в матчі чемпіонату. Здійснивши декілька обманних рухів ногами, форвард неочікувано пробив "рабоною", чим ще більше спантеличив суперників.

Амандін Анрі

Півзахисниця французького Ліона свій гол забила у фіналі жіночої Ліги чемпіонів. Вона у підкаті відібрала м'яч у суперниці, після чого наважилася на удар майже з 30 метрів. М'яч влетів у верхній кут воріт. Так рахунок у матчі було відкрито, а Ліон у підсумку виграв Лігу чемпіонів.

Тео Ернандес

Захисник Мілана у матчі проти Аталанти зумів підхопити м'яч біля власного штрафного майданчика. І побіг з ним до воріт суперника. Кожен, хто хотів відібрати в нього м'яч, так і не зміг цього зробити. Вбігши у штрафний майданчик Аталанти, він пробив низом по воротах. І забив гол.

Алу Коул

Нападник збірної Австралії U-23 свій гол забив у ворота однолітків з Іраку на чемпіонаті Азії. На той час його команда грала в меншості. І після навісу від партнера трохи за спину, гравець вирішив пробити у падінні "ударом скорпіона". Удар п'ятою виявився вдалим, і м'яч таки залетів у ворота.

Кіліан Мбаппе

ФІФА вирішила взяти гол французького нападника, який він забив у фіналі ЧС-2022 в ворота збірної Аргентини. Хоча в цьому матчі Мбаппе відзначився загалом хет-триком. В підбірку потрапив його другий гол, який був забитий через 97 секунд після першого взяття воріт "альбіселесте". Тоді він зрівняв рахунок у матчі, перевівши гру в овертайм.

Франціско Гонсалес Метіллі

Півзахисник відзначився ударом з лету по воротах суперника. Він вдало впіймав м'яч на ногу, вгативши його майже у кут воріт.

Марцін Олекси

Цей гол було забито у матчі, в якому грають футболісти з ампутованими кінцівками. Та навіть це не завадило гравцю завдати удар "боковими ножицями", чим вразити не лише партнерів по команді. Відео з його голом доволі швидко стало "вірусним" в інтернеті.

Сальма Параллуело

Ще один дальній гол у ворота жіночої команди Барселони. Тільки цього разу у матчі чемпіонату Іспанії. Забила його Сальма Параллуело, коли зуміла звільнитися від опіки двох суперниць, після чого потужно пробила. Через декілька місяців вона перейшла з Вільярреалу саме до Барселони.

Рішарлісон

Бразильський нападник свій гол забив на ЧС-2022 у ворота збірної Сербії. Вдало зупинивши м'яч в повітрі, він після цього потужно пробив по воротах суперника з розвороту.

Алессія Руссо

Жіноча збірна Англії перемогла на Євро-2022. У півфіналі "левиці" обіграли збірну Швеції. Один з голів забила Алессія Руссо. З першим її ударом голкіперка впоралася. Але футболістка першою опинилася на підборі. Перебуваючи в оточенні двох суперниць та спиною до воріт, вона таки наважилася на удар п'ятою з гострого кута. І забила гол.

Дімітрі Паєт

Капітан французького Марселя відзначився у матчі Ліги конференцій. Він був за межами штрафного майданчика під час подачі з кутового. та саме на нього пішла подача. Потужний удар в дотик – і м'яч влетів у ворота суперника.