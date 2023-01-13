Каждый год ФИФА вручает награду имени Пушкаша автору лучшего гола года. Попасть в номинанты может каждый, кто забьет гол в официальном матче. При этом речь идет как о матчах мужских, так и женских команд.

К теме Месси, Мбаппе и другие звезды Катара-2022: ФИФА объявила номинантов на премию FIFA The Best

Проголосовать за лучший гол года может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте ФИФА и выбрать трех лучших авторов председателей. Победителя объявят 27 февраля во время торжественной церемонии FIFA The Best.

Марио Балотелли

Он забил гол за турецкий Гезтеппе в матче чемпионата. Совершив несколько обманных движений ногами, форвард неожиданно пробил "рабоной", чем еще больше озадачил соперников.

Амандин Анри

Полузащитница французского Лиона свой гол забила в финале женской Лиги чемпионов. Она у подкате отобрала мяч у соперницы, после чего решилась на удар почти с 30 метров. Мяч влетел в верхний угол ворот. Так счет в матче был открыт, а Лион в итоге выиграл Лигу чемпионов.

Тео Эрнандес

Защитник Милана в матче против Аталанты сумел подхватить мяч у собственной штрафной. И побежал с ним к воротам соперника. Каждый, кто хотел отнять у него мяч, так и не смог этого сделать. Вбежав в штрафную Аталанты, он пробил низом по воротам. И забил гол.

Алу Коул

Нападающий сборной Австралии U-23 свой гол забил в ворота сверстников из Ирака на чемпионате Азии. К тому времени его команда играла в меньшинстве. И после навеса от партнера чуть-чуть за спину, игрок решил пробить в падении "ударом скорпиона". Удар пяткой оказался удачным, и мяч таки залетел в ворота.

Килиан Мбаппе

ФИФА решила взять гол французского нападающего, который он забил в финале ЧМ-2022 в ворота сборной Аргентины. Хотя в этом матче Мбаппе отличился в целом хет-триком. В подборку попал его второй гол, забитый через 97 секунд после первого взятия ворот "альбиселесте". Тогда он сравнял счет в матче, переведя игру в овертайм.

Франциско Гонсалес Мэтилли

Полузащитник отличился ударом в касание по воротам соперника. Он удачно поймал мяч на ногу, отправив его почти в угол ворот.

Марцин Олексы

Этот гол был забит в матче, в котором играют футболисты с ампутированными концовками. Но даже это не помешало игроку нанести удар "боковыми ножницами", чем поразить не только партнеров по команде. Видео с его голом довольно быстро стало "вирусным" в интернете.

Сальма Параллуэло

Еще один дальний гол в ворота женской команды Барселоны. Только в этот раз в матче чемпионата Испании. Забила его Сальма Параллуэло, когда сумела освободиться от опеки двух соперниц, после чего мощно пробила. Через несколько месяцев она перешла из Вильярреала в Барселону.

Ришарлисон

Бразильский нападающий свой гол забил на ЧМ-2022 в ворота сборной Сербии. Удачно остановив мяч в воздухе, он после этого мощно пробил по воротам соперника.

Алессия Руссо

Женская сборная Англии победила на Евро-2022. В полуфинале "львицы" обыграли сборную Швеции. Один из голов забила Алессия Руссо. С первым ее ударом голкиперша справилась. Но футболистка первой оказалась на подборе. Находясь в окружении двух соперниц и спиной к воротам, она решилась на удар пяткой с острого угла. И забила гол.

Димитри Пайет

Капитан французского Марселя отличился в матче Лиги конференций. Он был за пределами штрафной при подаче с угловой. Но именно на него пошла подача. Мощный удар в касание – и мяч влетел в ворота соперника.