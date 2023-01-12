Переможці щорічної премії FIFA The Best 2023 стануть відомі 27 лютого на церемонії в Парижі. Список претендентів Міжнародна федерація футболу опублікувала на офіційному сайті.

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Найкращих визначать у восьми номінаціях. До них входять найкращий футболіст, воротар та тренер серед чоловіків та жінок. Крім того, ФІФА нагородить автора найкращого голу (премія Ференца Пушкаша) та визначить найкращих фанів.

На звання найкращого гравця 2022 року претендують практично всі герої Мундіалю-2022: Мессі, Мбаппе, Модрич, Альварес. Є серед номінантів минулорічний володар премії Роберт Левандовський.

Найкращий футболіст

Хуліан Альварес (Аргентина, Манчестер Сіті)

Джуд Беллінгем (Англія, Боруссія Дортмунд)

Карім Бензема (Франція, Реал Мадрид)

Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті)

Ерлінг Голанд (Норвегія, Манчестер Сіті)

Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ)

Вінісіус Жуніор (Бразилія, Реал Мадрид)

Роберт Левандовський (Польща, Барселона)

Садіо Мане (Сенегал, Баварія Мюнхен)

Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ)

Ліонель Мессі (Аргентина, ПСЖ)

Лука Модрич (Хорватія, Реал Мадрид)

Неймар (Бразилія, ПСЖ)

Мохамед Салах (Египет, Ліверпуль)

На звання найкращого тренера претендує наставник чемпіонів світу Ліонель Скалоні та коуч команди-відкриття ЧС-2022 збірної Марокко Валід Реграгі.

Найкращий тренер

Карло Анчелотті (Реал Мадрид)

Дідьє Дешам (Франція)

Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті)

Валід Реграгі (Марокко)

Ліонель Скалоні (Аргентина)

За звання найкращого голкіпера поборються скандальний аргентинець Еміліано Мартінес, воротар Марокко Буну та конкурент Андрія Луніна в Реалі Тібо Куртуа.

Найкращий воротар

Аліссон (Бразилія, Ліверпуль)

Едерсон (Бразилія, Манчестер Сіті)

Тібо Куртуа (Бельгія, Реал Мадрид)

Еміліано Мартінес (Аргентина, Астон Вілла)

Яссін Буну (Марокко, Севілья)

Важливо! Переможець в кожній номінації визначається шляхом голосування журналістів, тренерів та гравців збірних, а також вболівальників на сайті ФІФА. До 3 лютого кожен має змогу обрати найкращих у відповідних категоріях.

Нагадаємо, премія FIFA The Best існує з 2016 року. Найбільшу кількість нагород у номінації "Найкращий гравець" мають Роберт Левандовський та Кріштіану Роналду (по дві).