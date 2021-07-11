Представлено форму збірної України на Олімпійські ігри в Токіо

11 липня 2021 , 20:18
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Джерело:

НОК України

НОК України офіційно представив парадну форму збірної на Олімпійські ігри-2020 у Токіо. У формі українські спортсмени вийдуть на церемонію відкриття і закриття Олімпіади в Токіо.

Парадна форма України

Виробник одягу для збірної України на Олімпіаді-2020 – компанія Peak. Кожен спортсмен отримає 50 одиниць одягу.

До теми Олімпіада-2020: хто представлятиме Україну та в яких видах спорту

Форму збірної України було представлено в етері телеканалу UA:Перший. Форму представили на церемонії проводів збірної України на Олімпійські ігри.

Автор: Михайло Гема