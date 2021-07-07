Не зважаючи на вплив всесвітньої пандемії та суттєві зміни спортивного календаря, зокрема перенесення Ігор з 2020го на 2021 рік, українські спортсмени долали жорсткий кваліфікаційний відбір, виборюючи право представляти країну в змаганнях найсильніших атлетів планети.
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Україну на найголовнішому спортивному форумі чотириріччя представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах). Наші спортсмени виступатимуть у:
- бадмінтоні,
- боксі,
- боротьбі вільній (та жіночій) греко-римській,
- важкій атлетиці,
- велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк),
- веслуванні академічному,
- веслуванні на байдарках і каное (веслувальному слаломі),
- гімнастиці спортивній,
- гімнастиці художній,
- дзюдо,
- карате,
- кінному спорті,
- легкій атлетиці,
- плаванні,
- плаванні артистичному,
- стрільбі з лука,
- стрільбі кульовій,
- стрибках у воду,
- стрибках на батуті,
- сучасному п’ятиборстві,
- тенісі,
- тенісі настільному,
- триатлоні,
- фехтуванні.
З поіменним складом Олімпійської збірної України можна ознайомитися за посиланням:
Ігри XXXII Олімпіади в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.
З метою збереження здоров’я наших олімпійців та з урахуванням жорстких вимог ковід-протоколу Оргкомітету Токіо-2020, традиційну урочисту ходу збірної, яка передує від’їзду команди на Ігри, змінить чотиригодинний телемарафон, що відбудеться у неділю, 11 липня в прямому ефірі офіційного транслятора Олімпійських ігор в Токіо в Україні – телеканалу "UA:Перший", починаючи з 17.00.