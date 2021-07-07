Не зважаючи на вплив всесвітньої пандемії та суттєві зміни спортивного календаря, зокрема перенесення Ігор з 2020го на 2021 рік, українські спортсмени долали жорсткий кваліфікаційний відбір, виборюючи право представляти країну в змаганнях найсильніших атлетів планети.

Варте уваги На факелоносця олімпійського вогню напали: полум'я намагалися загасити з водяного пістолета

Україну на найголовнішому спортивному форумі чотириріччя представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах). Наші спортсмени виступатимуть у:

  • бадмінтоні,
  • боксі,
  • боротьбі вільній (та жіночій) греко-римській,
  • важкій атлетиці,
  • велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк),
  • веслуванні академічному,
  • веслуванні на байдарках і каное (веслувальному слаломі),
  • гімнастиці спортивній,
  • гімнастиці художній,
  • дзюдо,
  • карате,
  • кінному спорті,
  • легкій атлетиці,
  • плаванні,
  • плаванні артистичному,
  • стрільбі з лука,
  • стрільбі кульовій,
  • стрибках у воду,
  • стрибках на батуті,
  • сучасному п’ятиборстві,
  • тенісі,
  • тенісі настільному,
  • триатлоні, 
  • фехтуванні.

З поіменним складом Олімпійської збірної України можна ознайомитися за посиланням

Ігри XXXII Олімпіади в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

З метою збереження здоров’я наших олімпійців та з урахуванням жорстких вимог ковід-протоколу Оргкомітету Токіо-2020, традиційну урочисту ходу збірної, яка передує від’їзду команди на Ігри, змінить чотиригодинний телемарафон, що відбудеться у неділю, 11 липня в прямому ефірі офіційного транслятора Олімпійських ігор в Токіо в Україні – телеканалу "UA:Перший", починаючи з 17.00.