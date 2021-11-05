Працюють над організацією бою: Усик розповів, коли очікувати на реванш з Джошуа
Джерело:The Independent
Чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик розповів, що реванш з Ентоні Джошуа може відбутися вже навесні 2022 року. Український боксер також наголосив, що ймовірність відмови від повторного поєдинку із британцем навіть не розглядається.
"Моя справа – думати про себе"
Олександр Усик зазначив, що обидві команди вже готуються до проведення другого бою.
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Реванш безперечно відбудеться. Промоутери вже працюють над цим. Бій може відбутися вже навесні. Це найшвидше,
– сказав Усик.
Український боксер наголосив, що не акцентує увагу на суперниках, його головна мета – це робота над собою.
"Я не думаю про своїх суперників і про їхні шанси в бою зі мною. Моя справа – думати про себе, покращувати себе щодня", – додав Олександр.
Усик – Джошуа: що відомо про майбутню зустріч боксерів
- 25 вересня на стадіоні Тоттенхема Усик сенсаційно переміг Джошуа та відібрав у британця чемпіонські титули.
- Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів за підсумками 12 раундів. Усик був близьким до того, щоб нокаутувати суперника на очах його рідних уболівальників.
- Ентоні планує повернути свої титули, він вже активував опцію в контракті про реванш.
- Український боксер заявив, що хоче провести наступний поєдинок з Джошуа за підтримки рідних трибун, на НСК "Олімпійський".
- Ентоні запевнив, що не проти зустрітися з Усиком в Україні.
- Промоутер Джошуа Едді Хірн заявив, що готовий почати перемовини щодо майбутнього реваншу між українцем та британцем.
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