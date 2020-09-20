Голкіпер збірної України Андрій Лунін може дебютувати за мадридський "Реал" у матчі 2-го туру Ла Ліги.

"Реал" в офіційному твіттері клубу оголосив список з 22 гравців, заявлених на матч проти "Реал Сосьєдаду". У список гравців потрапив 21-річний український голкіпер Андрій Лунін. Для нього це перше потрапляння в заявку "вершкових" з моменту приходу в клуб.

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Крім українця, в заявці "бланкос" на майбутню гру числиться ще два голкіпера – Тібо Куртуа і Дієго Альтубе.

У новому сезоні 21-річний Лунін буде дублером Куртуа.

Андрій Лунін в "Реалі"