Українець Лунін сьогодні може дебютувати за "Реал"
Голкіпер збірної України Андрій Лунін може дебютувати за мадридський "Реал" у матчі 2-го туру Ла Ліги.
"Реал" в офіційному твіттері клубу оголосив список з 22 гравців, заявлених на матч проти "Реал Сосьєдаду". У список гравців потрапив 21-річний український голкіпер Андрій Лунін. Для нього це перше потрапляння в заявку "вершкових" з моменту приходу в клуб.
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Крім українця, в заявці "бланкос" на майбутню гру числиться ще два голкіпера – Тібо Куртуа і Дієго Альтубе.
У новому сезоні 21-річний Лунін буде дублером Куртуа.
- Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року за 8,5 мільйона євро. Однак за мадридський клуб зіграв лише в товариських матчах, після чого відправився в оренду.
- Сезон 2018/19 він провів у "Леганесі", але зіграв лише 7 матчів.
- Сезон 2019/20 він розпочав у "Вальядоліді", але й там йому не дали шансу – лише 2 матчів в Кубку Іспанії.
- Тож взимку 2020 року Лунін перейшов у оренду в "Ов'єдо", який виступає в Сегунді (другий за силою чемпіонат Іспанії). Там він одразу став основним воротарем.
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