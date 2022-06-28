Назвав негром

Піке поділився думками щодо зіткнення Хемілтона з пілотом Red Bull Максом Ферстаппеном на гран-прі Великої Британії. Він вжив у розмові "neguinho". У Бразилії це слово є аналогічним до n-word (негр) в англійській мові.

Дивіться також Покарання за недовіру: Хемілтон скинув у річку тренерку після подіуму в Канаді – епічне відео

Нельсон тричі вживав цей термін, звинувачуючи семиразового чемпіона світу в "брудному трюку".

Зазначимо, що Нельсон є батьком Келлі Піке – дівчини Ферстаппена.

У Формулі-1 вже відреагувала на інцидент.

"Дискримінаційні чи расистські висловлювання неприйнятні в жодній формі, їм немає місця у суспільстві. Льюїс – неймовірний амбасадор нашого спорту й заслуговує на повагу.

Його безперервні зусилля щодо збільшення різноманіття та інклюзивності є уроком для багатьох, і ми у Ф-1 дотримуємося таких поглядів", – повідомила Формула-1.

Що відомо про зіткнення Ферстаппена та Хемілтона