Поєдинку бути: Уайт підписав контракт на бій із Ф'юрі
22 лютого 2022 , 10:16Читать новость на русском
Джерело:Sky Sports
У битві за титул чемпіона світу за версією WBC у важкій вазі Ділліан Уайт вийде на ринг проти Тайсона Ф'юрі. Боксери підписали контракт за кілька годин до закінчення відведеного терміну.
Уайт битиметься з Ф'юрі
Уайт прокоментував підписання договору. Боксер наголосив, що будь-коли готовий битися з Ф'юрі.
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Де б вони не хотіли провести бій, коли б не хотіли провести бій, мені все одно. Я намагався зустрітися з Ф'юрі протягом тривалого часу. Я завжди був готовий битися з ним. Я просто хочу битися з ним за титул чемпіона світу зараз,
– сказав Уайт.
Уайт – Ф'юрі: що відомо
- Уайт – обов’язковий претендент на титул WBC. Після перемоги над росіянином Олександром Повєткіним боксер звернувся до Ф'юрі.
- Ф’юрі минулої осені провів перший титульний захист, достроково перемігши Деонтея Уайлдера в 11-му раунді.
- Раніше Боб Арум повідомив, що поєдинок має відбутися 23 квітня у Лондоні на знаменитому стадіоні "Вемблі".