Уайт сразится с Фьюри
Уайт прокомментировал подписание договора. Боксер подчеркнул, что в любое время готов драться с Фьюри.
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Где бы они ни хотели провести бой, когда бы ни хотели провести бой, мне все равно. Я пытался встретиться с Фьюри в течение длительного времени. Я всегда был готов сразиться с ним. Я просто хочу сразиться с ним за титул чемпиона мира сейчас,
– сказал Уайт.
Уайт – Фьюри: что известно
- Уайт – обязательный претендент на титул WBC. После победы над россиянином Александром Поветкиным боксер обратился к Фьюри.
- Фьюри прошлой осенью провел первую титульную защиту, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.
- Ранее Боб Арум сообщил, что поединок должен состояться 23 апреля в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли".