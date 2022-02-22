Уайт битиметься з Ф'юрі

Уайт прокоментував підписання договору. Боксер наголосив, що будь-коли готовий битися з Ф'юрі.

Читайте також З Джошуа буде покінчено, – Ф'юрі розповів, як Усик виграє реванш

Де б вони не хотіли провести бій, коли б не хотіли провести бій, мені все одно. Я намагався зустрітися з Ф'юрі протягом тривалого часу. Я завжди був готовий битися з ним. Я просто хочу битися з ним за титул чемпіона світу зараз,

– сказав Уайт.

Уайт – Ф'юрі: що відомо