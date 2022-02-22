Уайт битиметься з Ф'юрі

Уайт прокоментував підписання договору. Боксер наголосив, що будь-коли готовий битися з Ф'юрі.

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Де б вони не хотіли провести бій, коли б не хотіли провести бій, мені все одно. Я намагався зустрітися з Ф'юрі протягом тривалого часу. Я завжди був готовий битися з ним. Я просто хочу битися з ним за титул чемпіона світу зараз,
– сказав Уайт.

Уайт – Ф'юрі: що відомо

  • Уайт – обов’язковий претендент на титул WBC. Після перемоги над росіянином Олександром Повєткіним боксер звернувся до Ф'юрі.
  • Ф’юрі минулої осені провів перший титульний захист, достроково перемігши Деонтея Уайлдера в 11-му раунді.
  • Раніше Боб Арум повідомив, що поєдинок має відбутися 23 квітня у Лондоні на знаменитому стадіоні "Вемблі".