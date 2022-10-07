Повний крінж, – Магучіх розповіла про листування з росіянкою Ласіцкене

Титулована українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розповіла про спілкування з росіянкою Марією Ласіцкене. Бо ж ще рік тому спортсменки фотографувалися в обіймах одне одної.

На початку червня росіянка написала лист очільнику МОК Томасу Баху, де звинуватила його у боягузтві. Українські атлети відразу ж почали коментувати безглузді виправдання представниці Росії.

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Магучіх: Вона думала, що її слова на початку війни нам ніяк не допоможуть

За словами Ярослави, Ласіцкене написала їй після чемпіонат світу Юджині, через п'ять місяців після початку війни.

"Чесно кажучи, її лист – це був повний крінж. І тоді Юлія Левченко правильно написала, що ви не виступаєте, бо ви – росіяни, а нас вбивають, бо ми – українці. Це слова Юлії, і вона правильно написала.

Сама Ласіцкене нам нічого не писала. Тільки після чемпіонату світу вона написала мені та Ірі Геращенко, що їй шкода, вона думала, що її слова на початку війни нам ніяк не допоможуть.

Чесно, це виглядало так: я могла б написати, але нічого не написала, тому пишу зараз. І це після того, як усі ЗМІ та всі українські спортсмени розповідали, що відбувається, ось така реакція... Тож це було крінжово", – розповіла Магучіх.

Ярослава не стала відповідати російській легкоатлетці.

Нічого не відповіла, чесно кажучи. Бо взагалі не бачу у цьому сенсу. Навіть суто по-людськи, якщо ти боїшся щось висловлювати публічно, бо це твої гроші, то напиши в особисті повідомлення. А тут – нічого. Але це їхня справа. Ми рухатимемося далі до нашої перемоги, а росіяни вже відкотилися назад,

– додала Ярослава.

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