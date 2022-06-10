Левченко прокоментувала допис росіянки

Росіянка написала офіційне звернення до МОК, яке опублікувала у своєму інстаграмі. Вона наголосила, що Бах не заглиблювався у суть справи.

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За її словами, не всі атлети з Росії підтримують війну. Проте сама ж Ласіцкене жодного разу не прокоментувала повномасштабний наступ РФ на територію України. До того ж вона має військове звання, і є капітаном російської армії.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко прокоментувала допис росіянки, де написала, чому ж все-таки представники Росії та Білорусі мають бути відстороненими від міжнародної арени.

Потужне звернення українки

"Ми вас підтримували як могли. Ціною власної репутації не втрачали співчуття. Навіть після анексії Криму і початку війни на сході України. Хотілося вірити у думку "не всі такі", навіть коли вас не допускали на міжнародні старти через порушення правил вашою ж країною. А коли допускали, я особисто щиро переймалася, бажала вдачі.

Але коли вранці 24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення, а у 5 кілометрів від мого дому прилітає ракета, коли я тремчу від страху о 4 ранку і не знаю, кому першому подзвонити. Коли отримую смс від тренера: "Юлю, збирай сумки", – а у відповідь жодного слова від російського спортсмена. Навіть навпаки: концерти на честь війни і практично одностайна підтримка", – зазначила українка.

Легкоатлетка наголосила, що людські життя цінніші за будь-які нагороди та медалі.

"Це не спорт поза політикою чи політика у спорті. Це людські життя. Життя. Це найцінніше, не медалі і рекорди. Це право просто існувати на цій землі, ходити та дихати. Дорослі, старі та діти. Більшість сидить у підвалах, багато поранені, у багатьох психологічна травма на все життя, а когось позбавили життя", – заявила Юлія.

Ви вважаєте, що спорт важливіше права жити? Вас не допускають, бо ви – росіянка? А нас вбивають, просто тому що ми українці. Відчуваєте різницю?,

– наголосила Левченко.



Повна відповідь українки / Скриншот