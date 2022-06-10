Росіянка невдоволена спортивними санкціями МОК

У перші дні повномасштабної російсько-української війни міжнародні федерації запровадили санкції проти атлетів з Росії та Білорусі. Частина з них ухвалила рішення після того, як отримала відповідні рекомендації від МОК.

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Російська легкоатлетка Марія Ласіцкене, яка спеціалізується на стрибках у висоту, у своєму інстаграмі написала відкритого листа очільнику МОК. Вона звинуватила його через непослідовність дій, пов'язаних з санкціями відносно усього російського спорту та звинуватила у боягузтві через відмову їх скасувати.

Ласіцкене здивували заяви Баха щодо того, що санкції були накладені на російських атлетів через неможливість гарантії для них умов безпеки.

Росіянка наголосила, що Томас Бах навіть "не заглиблювався у ситуацію", мовляв, не всі атлети з Росії підтримують війну в Україні.

"Мої основні колеги по сектору – українські дівчата, і я досі не знаю, що їм сказати та як дивитися в очі. Вони, їхні друзі та родичі, переживають те, що не мусить переживати будь-хто з людей. Упевнена, що нічого з цього не має бути, і жодні аргументи не переконають мене в оберненому. Але ви (Томас Бах) усього цього не знаєте та надаєте перевагу не звертати увагу на те, що атлети, які живуть у Росії, думають і як живуть з тим, що відбувається в Україні. Якщо б ви справді переймалися за долі спортсменів, то не вимагали б від них висловитися на цю тему, а спробували б завдяки спорту об'єднати світ. Але ви обрали найпростіше для вас рішення: відсторонити усіх за принципом громадянства", – написала росіянка.

"Не сумніваюся, що вам не вистачить сміливості"

Проте варто зазначити, що Ласіцкене у перші дні повномасштабного наступу Росії не прокоментувала дії своєї країни. Навіть у своєму листі-зверненні вона не спромоглася засудити уряд РФ. Вона почала говорити про війну, лише тоді, коли спортивні санкції серйозно вдарили по її кар'єрі.

Не сумніваюся, що вам не вистачить сміливості та гідності зняти покарання з російських атлетів. Адже тоді вам доведеться визнати, що усі ці місяці ви порушували хартію МОК, а статути міжнародних федерацій перетворилися з реальних документів у нікому не потрібні папери. Але я прошу вас припинити перекладати відповідальність за те, що відбувається у спортивному світі з себе на "турботу про російських атлетів,

– заявила Ласіцкене.



Повне звернення росіянки / Фото з інстаграму Ласіцкене

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