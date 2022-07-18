Суркіс розповів про можливе повернення Ярмоленка в Динамо
Джерело:ЧИСТИЙ ПІДКАсТ
Український вінгер Андрій Ярмоленко підписав угоду з клубом Сергія Реброва Аль-Айном. Контракт розрахований на один рік.
Суркіс: Він вибрав такий шлях
Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про можливе повернення Андрія Ярмоленка в київський клуб. Раніше повідомлялося, що український вінгер планує доєднатися до київського клубу.
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Він не був близьким до Динамо. Ми з ним розмовляли. Я йому справді пропонував, щоб він розглянув це питання. Але більше ми з ним нікуди не просунулися. Він вибрав такий шлях. Я його шлях дуже поважаю. У нього маленькі діти, дружина, батьки, які перебувають вдома. Він дуже переймається через це,
– сказав Суркіс.
Бос Динамо вважає, що повернення Ярмоленка цілком реальне, проте певно, що не як футболіст.
"Думаю, настане час, коли Ярмоленко може повернутися в Динамо. Може, не як гравець, а як тренер, спортивний директор. Я його дуже поважаю за його патріотичну підтримку. Він заслуговує, щоб дограти та заробити гроші для сім’ї", – зазначив президент "біло-синіх".
Угода українця з еміратським клубом розрахована на один рік.
Все може бути в цьому житті. Ніхто ж не міг сказати до 24 лютого, що варвари на нас нападуть, бомбити наших діток, старих, мирне населення. Це сталося, а ми повинні боротися на всіх фронтах,
– додав Суркіс.
Що відомо про перехід Ярмоленка
- У минулому сезоні Ярмоленко виступав за Вест Хем, українець покинув "молотобійців" на правах вільного агента.
- Після цього у ЗМІ почали ширитися чутки про те, що Андрій може повернутися в Динамо. Зазначали, що він вже навіть спілкувався з наставником киян Мірчею Луческу.
- Проте 13 липня клуб Реброва Аль-Айн офіційно представив українського вінгера, як свого нового футболіста. Ярмоленко підписав однорічну угоду з еміратською командою.