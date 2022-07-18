Суркис: Он выбрал такой путь
Президент Динамо Суркис рассказал о возможном возвращении Андрея Ярмоленко в киевский клуб. Ранее сообщалось, что украинский вингер планирует присоединиться к киевскому клубу.
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Он не был близок к Динамо. Мы с ним разговаривали. Я ему действительно предлагал, чтобы он рассмотрел этот вопрос. Но больше мы с ним никуда не продвинулись. Он выбрал такой путь. Я его путь очень уважаю. У него маленькие дети, жена, родители, находящиеся дома. Он очень переживает из-за этого,
– сказал Суркис.
Босс Динамо считает, что возвращение Ярмоленко вполне реально, однако, вероятно, не как футболист.
"Думаю, придет время, когда Ярмоленко может вернуться в Динамо. Может, не как игрок, а как тренер, спортивный директор. Я его очень уважаю за его патриотическую поддержку. Он заслуживает, чтобы доиграть и заработать деньги для семьи", – отметил президент "бело-синих".
Соглашение украинца с эмиратским клубом рассчитано на один год.
Всё может быть в этой жизни. Никто же не мог сказать до 24 февраля, что варвары на нас нападут, бомбить наших детей, стариков, мирное население. Это произошло, а мы должны бороться на всех фронтах,
– добавил Суркис.
Что известно о переходе Ярмоленко
- В прошлом сезоне Ярмоленко выступал за Вест Хэм, украинец покинул "молотобойцев" на правах свободного агента.
- После этого в СМИ начали распространяться слухи о том, что Андрей может вернуться в Динамо. Отмечалось, что он уже даже общался с наставником киевлян Мирчей Луческу.
- Однако 13 июля клуб Реброва Аль-Айн официально представил украинского вингера как своего нового футболиста. Ярмоленко подписал однолетнее соглашение с эмиратской командой.