Повернення основного складу: Велепець розповів, хто виступить на шостому етапі Кубка світу

У німецькому Рупольдингу біатлонний сезон перетне умовний екватор. Також на спортсменів вже очікують головні старти року – Олімпійські ігри.

З Меркушиною, Петренко та Білосюк

Головний тренер жіночої збірної з біатлону Урош Велепець поділився думками щодо п'ятого етапу в Обергофі. За словами фахівця, склад команди у Рупольдингу дещо зміниться.

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Дуже важко(підсумовувати, – 24 канал). Декілька дівчат (Катерина Бех та Ольга Абрамова, – 24 канал) пропускали ці змішані естафети. Відчувається втома, але не лише у нас – у всіх. Проте перед Олімпіадою нам усім треба підійматися,

– сказав тренер.

Наставник зазначив, що до команди доєднаються Анастасія Меркушина, Ірина Петренко та Олена Білосюк.

"Рупольдингу бігтимуть і Петренко, і Меркушина, і Білосюк. І від цього будемо відштовхуватися. Треба дівчата, що швидко біжать, а це лише Джима", – сказав Велепець.

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