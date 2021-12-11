У Меркушиної є проблеми з легенями
Урош Велепець здивований результатами обстеження Анастасії. На його думку, у такому стані не варто виходити на старти.
До теми Перед Олімпіадою: Меркушина повертається в Україну через проблеми зі здоров'ям
Анастасія Меркушина вдома пройшла медичне обстеження, є певне порушення у роботі легень. Здивувало, що вона взагалі могла бігти у такому стані,
– сказав Велепець.
Наразі спортсменка вимушена пройти лікування. Проте незабаром вона зможе повернутися до тренувань.
"Зараз вона лікуватиметься, лікарі кажуть, що потрібно як мінімум два тижні. Але думаю, що вже з наступного тижня вона зможе почати легкі тренування. Дякувати Богу, що знайшли причину, бо в неї все було добре, просто на високій швидкості вона не справлялася", – зазначив тренер.
За словами словенського фахівця, поки що не відомо, як проходитиме процес лікування у біатлоністки. Він зазначив, що можливо вона виступить на чемпіонаті України.
- Раніше зазначалося, що через проблеми зі здоров'ям Меркушина пропустить два етапи Кубка світу – в австрійському Хохфільцені (10 – 12 грудня) та французькому Ансі (16 – 19 грудня).
- У сезоні 2021/22 Анастасія Меркушина провела лише два старти: вона фінішувала 71-ю в індивідуальній гонці, а також закінчила на 18-му місці свій етап в естафеті.