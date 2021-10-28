Повернення легенди: Барселона визначилась із фаворитом на посаду нового головного тренера
28 жовтня 2021 , 10:08Читать новость на русском
Джерело:El Mundo Deportivo
Барселона залишився без головного тренера. Пізно ввечері в середу, 27 жовтня, команда Рональда Кумана програла в чемпіонаті Іспанії середнякам із Райо Вальєкано з рахунком 0:1. Після цього президент каталонського клубу Жоан Лапорт прийняв рішення звільнити нідерландського фахівця.
За даними джерела, основним кандидатом є 41-річний ексфутболіст "синьо-гранатових" Хаві Ернандес, який нині очолює Аль-Садд.
Про головне Барселона офіційно звільнила Рональда Кумана з посади головного тренера
Барселона відновила контакти з Хаві протягом останніх кількох тижнів. Наразі сторони перебувають в очікуванні продовження переговорів.Хаві завершив футбольну кар'єру в Аль-Садді у травні 2019 року. За кілька днів його було призначено головним тренером цієї команди. Фахівець обіймає цю посаду по цей день.
Як альтернативу Хаві розглядається 48-річний наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес.
Невтішна статистика Барселони
- Клуб після 10-ти зіграних матчів йде аж на 9-й позиції у турнірній таблиці Ла Ліги, у його активі 15 очок.
- Щодо Ліги чемпіонів, то після трьох турів групового раунду команда з 3 пунктами йде на третьому місці, випереджаючи лише київське Динамо.