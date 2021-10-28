Повернення легенди: Барселона визначилась із фаворитом на посаду нового головного тренера

Барселона залишився без головного тренера. Пізно ввечері в середу, 27 жовтня, команда Рональда Кумана програла в чемпіонаті Іспанії середнякам із Райо Вальєкано з рахунком 0:1. Після цього президент каталонського клубу Жоан Лапорт прийняв рішення звільнити нідерландського фахівця.

За даними джерела, основним кандидатом є 41-річний ексфутболіст "синьо-гранатових" Хаві Ернандес, який нині очолює Аль-Садд.

Про головне Барселона офіційно звільнила Рональда Кумана з посади головного тренера

Барселона відновила контакти з Хаві протягом останніх кількох тижнів. Наразі сторони перебувають в очікуванні продовження переговорів.

Хаві завершив футбольну кар'єру в Аль-Садді у травні 2019 року. За кілька днів його було призначено головним тренером цієї команди. Фахівець обіймає цю посаду по цей день.

Як альтернативу Хаві розглядається 48-річний наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес.

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