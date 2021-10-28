Барселона залишився без головного тренера. Пізно ввечері в середу, 27 жовтня, команда Рональда Кумана програла в чемпіонаті Іспанії середнякам із Райо Вальєкано з рахунком 0:1. Після цього президент каталонського клубу Жоан Лапорт прийняв рішення звільнити нідерландського фахівця.