За даними джерела, основним кандидатом є 41-річний ексфутболіст "синьо-гранатових" Хаві Ернандес, який нині очолює Аль-Садд.

Про головне Барселона офіційно звільнила Рональда Кумана з посади головного тренера

Барселона відновила контакти з Хаві протягом останніх кількох тижнів. Наразі сторони перебувають в очікуванні продовження переговорів.

Як альтернативу Хаві розглядається 48-річний наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес.

Невтішна статистика Барселони

  • Клуб після 10-ти зіграних матчів йде аж на 9-й позиції у турнірній таблиці Ла Ліги, у його активі 15 очок.
  • Щодо Ліги чемпіонів, то після трьох турів групового раунду команда з 3 пунктами йде на третьому місці, випереджаючи лише київське Динамо.