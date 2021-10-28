За даними джерела, основним кандидатом є 41-річний ексфутболіст "синьо-гранатових" Хаві Ернандес, який нині очолює Аль-Садд.
Про головне Барселона офіційно звільнила Рональда Кумана з посади головного тренера
Барселона відновила контакти з Хаві протягом останніх кількох тижнів. Наразі сторони перебувають в очікуванні продовження переговорів.
Як альтернативу Хаві розглядається 48-річний наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес.
Невтішна статистика Барселони
- Клуб після 10-ти зіграних матчів йде аж на 9-й позиції у турнірній таблиці Ла Ліги, у його активі 15 очок.
- Щодо Ліги чемпіонів, то після трьох турів групового раунду команда з 3 пунктами йде на третьому місці, випереджаючи лише київське Динамо.