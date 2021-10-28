Барселона осталась без главного тренера. Поздно вечером в среду, 27 октября, команда Рональда Кумана проиграла в чемпионате Испании середнякам из Райо Вальекано со счетом 0:1. После этого президент каталонского клуба Жоан Лапорт принял решение уволить нидерландского специалиста.