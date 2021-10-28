По данным источника, основным кандидатом является 41-летний экс-футболист "сине-гранатовых" Хави Эрнандес, ныне возглавляющий Аль-Садд.
О главном Барселона официально уволила Рональда Кумана с должности главного тренера
Барселона возобновила контакты с Хави за последние несколько недель. В настоящее время стороны находятся в ожидании продолжения переговоров.
В качестве альтернативы Хави рассматривается 48-летний наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.
Неутешительная статистика Барселоны
- Клуб после 10-ти сыгранных матчей идет на 9-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги, в его активе 15 очков.
- Относительно Лиги чемпионов, после трех туров группового раунда команда с 3 пунктами идет на третьем месте, опережая только киевское Динамо.