У суботу, 11 лютого, Михайло Мудрик провів вже третій поєдинок за Челсі. Вінгер збірної України перебрався у лондонський клуб з Шахтаря в січні за 70 мільйонів євро.

До теми Знову невдалий матч для Мудрика: Челсі втретє поспіль зіграв внічию в АПЛ – відеоогляд

Ще до 30 мільйонів "гірники" можуть отримати бонусами. Втім поки Михайло не відзначався результативними діями, а в останніх матчах виглядав недостатньо гостро.

Через свою невиразну гру Мудрик став об'єктом для висміювання з боку відомого журналіста Пірса Моргана. Іронізуючи з цінника на українця та його зовнішнього вигляду, англієць дозволив собі образливе порівняння.

Найдорожчий індик в історії?,

– написав Морган у себе в твітері.

Читайте також Мудрик повернувся у Шахтар: емоційне відео прощання з "гірниками"

Варто зазначити, що за три гри Мудрик наніс всього один удар по воротах опонента. Цікаво, що у кожному з матчів українця в АПЛ Челсі грав внічию – 0:0 з Ліверпулем та Фулхемом та 1:1 з Вест Хемом.

До слова, у першій половині сезону, коли Михайло грав з Шахтар, його показники були неймовірними. У 18 матчах він забив 10 голів та віддав дев'ять асистів, у тому числі оформивши 3+2 в Лізі чемпіонів.