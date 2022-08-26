Потенційні суперники Динамо в Лізі Європи: з ким може зіграти український клуб

В п'ятницю, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги Європи. Там виступить київське Динамо. За день до жеребкування кияни дізналися імена потенційних суперників.

Динамо не зуміло подолати кваліфікацію Лігу чемпіонів, тому продовжить виступи в Лізі Європи. 26 серпня о 14:00 відбудеться церемонія жеребкування, яка і визначить, з ким на груповому етапі зіграє Динамо.

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Перед жеребкуванням усі 32 команди поділили на чотири кошики, в залежності від рейтингу. Динамо пощастило потрапити до першого кошика. Відтак команда не зіграє на груповому етапі з тими командами, які теж опинилися в першому кошику.

Натомість суперниками Динамо будуть по одній команді з другого, третього та четвертого кошика. Зважаючи, що російських клубів в єврокубках немає, а Дніпро-1 не зумів пробитися до Ліги Європи, то обмежень щодо суперників у Динамо не буде.

Варто відзначити, що в суперники Динамо можуть випасти як Фенербахче, так і Штурм, яких кияни пройшли в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Відтак під час жеребкування будуть визначені склади восьми груп – від A до H.

Хто виступить в Лізі Європи

1-й кошик

Манчестер Юнайтед (Англія)

Арсенал (Англія)

Рома (Італія)

Лаціо (Італія)

Брага (Португалія)

Црвена Звезда (Сербія)

Динамо Київ (Україна)

Олімпіакос (Греція)

2-й кошик

Фейєнорд (Нідерланди)

ПСВ (Нідерланди)

Ренн (Франція)

Монако (Франція)

Реал Сосьєдад (Іспанія)

Карабах (Азербайджан)

Мальме (Швеція)

Лудогорець (Болгарія)

3-й кошик

Шериф (Молдова)

Бетіс (Іспанія)

Мідтьюлланн (Данія)

Буде-Глімт (Норвегія)

Ференцварош (Угорщина)

Уніон (Німеччина)

Фрайбург (Німеччина)

Фенербахче (Туреччина)

4-й кошик

Нант (Франція)

ХІК (Фінляндія)

Штурм (Австрія)

АЕК Ларнака (Кіпр)

Омонія (Кіпр)

Цюріх (Швейцарія)

Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія)

Трабзонспор (Туреччина)

Коли будуть матчі

На груповому етапі Ліги Європи буде зіграно 6 турів. Через ЧС-2022, календар буде стиснуто, і перші матчі відбудуться вже 8 вересня. А закінчиться груповий етап матчами 3 листопада.