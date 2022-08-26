Динамо не зуміло подолати кваліфікацію Лігу чемпіонів, тому продовжить виступи в Лізі Європи. 26 серпня о 14:00 відбудеться церемонія жеребкування, яка і визначить, з ким на груповому етапі зіграє Динамо.
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Перед жеребкуванням усі 32 команди поділили на чотири кошики, в залежності від рейтингу. Динамо пощастило потрапити до першого кошика. Відтак команда не зіграє на груповому етапі з тими командами, які теж опинилися в першому кошику.
Натомість суперниками Динамо будуть по одній команді з другого, третього та четвертого кошика. Зважаючи, що російських клубів в єврокубках немає, а Дніпро-1 не зумів пробитися до Ліги Європи, то обмежень щодо суперників у Динамо не буде.
Варто відзначити, що в суперники Динамо можуть випасти як Фенербахче, так і Штурм, яких кияни пройшли в кваліфікації Ліги чемпіонів.
Відтак під час жеребкування будуть визначені склади восьми груп – від A до H.
Хто виступить в Лізі Європи
1-й кошик
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Арсенал (Англія)
- Рома (Італія)
- Лаціо (Італія)
- Брага (Португалія)
- Црвена Звезда (Сербія)
- Динамо Київ (Україна)
- Олімпіакос (Греція)
2-й кошик
- Фейєнорд (Нідерланди)
- ПСВ (Нідерланди)
- Ренн (Франція)
- Монако (Франція)
- Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Карабах (Азербайджан)
- Мальме (Швеція)
- Лудогорець (Болгарія)
3-й кошик
- Шериф (Молдова)
- Бетіс (Іспанія)
- Мідтьюлланн (Данія)
- Буде-Глімт (Норвегія)
- Ференцварош (Угорщина)
- Уніон (Німеччина)
- Фрайбург (Німеччина)
- Фенербахче (Туреччина)
4-й кошик
- Нант (Франція)
- ХІК (Фінляндія)
- Штурм (Австрія)
- АЕК Ларнака (Кіпр)
- Омонія (Кіпр)
- Цюріх (Швейцарія)
- Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія)
- Трабзонспор (Туреччина)
Коли будуть матчі
На груповому етапі Ліги Європи буде зіграно 6 турів. Через ЧС-2022, календар буде стиснуто, і перші матчі відбудуться вже 8 вересня. А закінчиться груповий етап матчами 3 листопада.
- Тур 1: 8 вересня
- Тур 2: 15 вересня
- Тур 3: 6 жовтня
- Тур 4: 13 жовтня
- Тур 5: 27 жовтня
- Тур 6: 3 листопада