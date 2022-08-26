Динамо не зуміло подолати кваліфікацію Лігу чемпіонів, тому продовжить виступи в Лізі Європи. 26 серпня о 14:00 відбудеться церемонія жеребкування, яка і визначить, з ким на груповому етапі зіграє Динамо.

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Перед жеребкуванням усі 32 команди поділили на чотири кошики, в залежності від рейтингу. Динамо пощастило потрапити до першого кошика. Відтак команда не зіграє на груповому етапі з тими командами, які теж опинилися в першому кошику.

Натомість суперниками Динамо будуть по одній команді з другого, третього та четвертого кошика. Зважаючи, що російських клубів в єврокубках немає, а Дніпро-1 не зумів пробитися до Ліги Європи, то обмежень щодо суперників у Динамо не буде.

Варто відзначити, що в суперники Динамо можуть випасти як Фенербахче, так і Штурм, яких кияни пройшли в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Відтак під час жеребкування будуть визначені склади восьми груп – від A до H.

Хто виступить в Лізі Європи

1-й кошик

  • Манчестер Юнайтед (Англія)
  • Арсенал (Англія)
  • Рома (Італія)
  • Лаціо (Італія)
  • Брага (Португалія)
  • Црвена Звезда (Сербія)
  • Динамо Київ (Україна)
  • Олімпіакос (Греція)

2-й кошик

  • Фейєнорд (Нідерланди)
  • ПСВ (Нідерланди)
  • Ренн (Франція)
  • Монако (Франція)
  • Реал Сосьєдад (Іспанія)
  • Карабах (Азербайджан)
  • Мальме (Швеція)
  • Лудогорець (Болгарія)

3-й кошик

  • Шериф (Молдова)
  • Бетіс (Іспанія)
  • Мідтьюлланн (Данія)
  • Буде-Глімт (Норвегія)
  • Ференцварош (Угорщина)
  • Уніон (Німеччина)
  • Фрайбург (Німеччина)
  • Фенербахче (Туреччина)

4-й кошик

  • Нант (Франція)
  • ХІК (Фінляндія)
  • Штурм (Австрія)
  • АЕК Ларнака (Кіпр)
  • Омонія (Кіпр)
  • Цюріх (Швейцарія)
  • Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія)
  • Трабзонспор (Туреччина)

Коли будуть матчі

На груповому етапі Ліги Європи буде зіграно 6 турів. Через ЧС-2022, календар буде стиснуто, і перші матчі відбудуться вже 8 вересня. А закінчиться груповий етап матчами 3 листопада.

  • Тур 1: 8 вересня
  • Тур 2: 15 вересня
  • Тур 3: 6 жовтня
  • Тур 4: 13 жовтня
  • Тур 5: 27 жовтня
  • Тур 6: 3 листопада