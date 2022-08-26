Динамо не смогло преодолеть квалификацию Лигу чемпионов, поэтому продолжит выступления в Лиге Европы. 26 августа в 14:00 состоится церемония жеребьевки, которая и определит, с кем на групповом этапе сыграет Динамо.

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Перед жеребьевкой все 32 команды разделили на четыре корзины, в зависимости от рейтинга. Динамо повезло попасть в первую корзину. Следовательно, команда не сыграет на групповом этапе с теми командами, которые тоже оказались в первой корзине.

Зато соперниками Динамо будут по одной команде из второй, третьей и четвертой корзины. Учитывая, что российских клубов в еврокубках нет, а Днепр-1 не сумел пробиться в Лигу Европы, то ограничений по соперникам у Динамо не будет.

Следует отметить, что в соперники Динамо могут выпасть как Фенербахче, так и Штурм, которых киевляне прошли в квалификации Лиги чемпионов.

Следовательно, во время жеребьевки будут определены составы восьми групп – от A до H.

Кто выступит в Лиге Европы

1-я корзина

Манчестер Юнайтед (Англия)

Арсенал (Англия)

Рома (Италия)

Лацио (Италия)

Брага (Португалия)

Црвена Звезда (Сербия)

Динамо Киев (Украина)

Олимпиакос (Греция)

2-я корзина

Фейеноорд (Нидерланды)

ПСВ (Нидерланды)

Ренн (Франция)

Монако (Франция)

Реал Сосьедад (Испания)

Карабах (Азербайджан)

Мальмё (Швеция)

Лудогорец (Болгария)

3-я корзина

Шериф (Молдова)

Бетис (Испания)

Митьюлланн (Дания)

Буде-Глимт (Норвегия)

Ференцварош (Венгрия)

Унион (Германия)

Фрайбург (Германия)

Фенербахче (Турция)

4-я корзина

Нант (Франция)

ХИК (Финляндия)

Штурм (Австрия)

АЭК Ларнака (Кипр)

Омония (Кипр)

Цюрих (Швейцария)

Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия)

Трабзонспор (Турция)

Когда будут матчи

На групповом этапе Лиги Европы будут сыграны 6 туров. Через ЧМ-2022 календарь будет сжат, и первые матчи состоятся уже 8 сентября. А закончится групповой этап матчами 3 ноября.