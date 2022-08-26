Динамо не смогло преодолеть квалификацию Лигу чемпионов, поэтому продолжит выступления в Лиге Европы. 26 августа в 14:00 состоится церемония жеребьевки, которая и определит, с кем на групповом этапе сыграет Динамо.

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Перед жеребьевкой все 32 команды разделили на четыре корзины, в зависимости от рейтинга. Динамо повезло попасть в первую корзину. Следовательно, команда не сыграет на групповом этапе с теми командами, которые тоже оказались в первой корзине.

Зато соперниками Динамо будут по одной команде из второй, третьей и четвертой корзины. Учитывая, что российских клубов в еврокубках нет, а Днепр-1 не сумел пробиться в Лигу Европы, то ограничений по соперникам у Динамо не будет.

Следует отметить, что в соперники Динамо могут выпасть как Фенербахче, так и Штурм, которых киевляне прошли в квалификации Лиги чемпионов.

Следовательно, во время жеребьевки будут определены составы восьми групп – от A до H.

Кто выступит в Лиге Европы

1-я корзина

  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Арсенал (Англия)
  • Рома (Италия)
  • Лацио (Италия)
  • Брага (Португалия)
  • Црвена Звезда (Сербия)
  • Динамо Киев (Украина)
  • Олимпиакос (Греция)

2-я корзина

  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • ПСВ (Нидерланды)
  • Ренн (Франция)
  • Монако (Франция)
  • Реал Сосьедад (Испания)
  • Карабах (Азербайджан)
  • Мальмё (Швеция)
  • Лудогорец (Болгария)

3-я корзина

  • Шериф (Молдова)
  • Бетис (Испания)
  • Митьюлланн (Дания)
  • Буде-Глимт (Норвегия)
  • Ференцварош (Венгрия)
  • Унион (Германия)
  • Фрайбург (Германия)
  • Фенербахче (Турция)

4-я корзина

  • Нант (Франция)
  • ХИК (Финляндия)
  • Штурм (Австрия)
  • АЭК Ларнака (Кипр)
  • Омония (Кипр)
  • Цюрих (Швейцария)
  • Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия)
  • Трабзонспор (Турция)

Когда будут матчи

На групповом этапе Лиги Европы будут сыграны 6 туров. Через ЧМ-2022 календарь будет сжат, и первые матчи состоятся уже 8 сентября. А закончится групповой этап матчами 3 ноября.

  • Тур 1: 8 сентября
  • Тур 2: 15 сентября
  • Тур 3: 6 октября
  • Тур 4: 13 октября
  • Тур 5: 27 октября
  • Тур 6: 3 ноября