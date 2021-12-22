Поспівчував Шевченку, – Ребров про гру Дженоа
Джерело:"Бомбардир"
Наставник Аль-Айна Сергій Ребров прокоментував роботу Андрія Шевченка в Дженоа. "Грифони" стали першим клубом у кар'єрі Шевченка як тренера.
Дженоа: Не вистачає якості гравців
Ребров зазначив, що Шевченко виконав хорошу роботу у збірній України й користується повагою в Італії завдяки кар'єрі футболіста.
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"Андрій Миколайович зараз працює у Дженоа, бо він віддав дуже багато італійському футболу. Він дуже шанований у цій країні, плюс – що дуже важливо для тренера – він зробив хорошу роботу як тренер національної збірної, і йому повірили. Плюс він добре володіє італійською", – сказав Ребров.
Український фахівець зазначив, що подивився декілька матчів Дженоа та поспівчував Шевченку. В італійському клубі багато кадрових проблем.
Я подивився пару матчів – поспівчував Андрію Миколайовичу. Дуже складний період для нього. Побажав йому удачі, розумію, що це дуже непросто,
– заявив Ребров.
Колишній партнер Шевченка по збірній України звернув увагу, що в Дженоа наразі складний календар.
"Наразі він грає з лідерами, дуже важко налагодити якусь модель гри. Футболісти бачать, що є покращення, але немає результату. Хоча я певен, що вони задоволені роботою з Андрієм Миколайовичем. Наразі не вистачає команді якості гравців", – резюмував Ребров.
Шевченко у Дженоа
- Андрій Шевченко очолив Дженоа у листопаді 2021 року. Під керівництвом українського тренера генуезці здобули тільки одну перемогу в матчі Кубка Італії.
- У Серії А на рахунку "грифонів" дві нічиї та 5 поразок. Команда ризикує вилетіти у другий дивізіон.