Дженоа: Не вистачає якості гравців

Ребров зазначив, що Шевченко виконав хорошу роботу у збірній України й користується повагою в Італії завдяки кар'єрі футболіста.

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"Андрій Миколайович зараз працює у Дженоа, бо він віддав дуже багато італійському футболу. Він дуже шанований у цій країні, плюс – що дуже важливо для тренера – він зробив хорошу роботу як тренер національної збірної, і йому повірили. Плюс він добре володіє італійською", – сказав Ребров.

Український фахівець зазначив, що подивився декілька матчів Дженоа та поспівчував Шевченку. В італійському клубі багато кадрових проблем.

Я подивився пару матчів – поспівчував Андрію Миколайовичу. Дуже складний період для нього. Побажав йому удачі, розумію, що це дуже непросто,

– заявив Ребров.

Колишній партнер Шевченка по збірній України звернув увагу, що в Дженоа наразі складний календар.

"Наразі він грає з лідерами, дуже важко налагодити якусь модель гри. Футболісти бачать, що є покращення, але немає результату. Хоча я певен, що вони задоволені роботою з Андрієм Миколайовичем. Наразі не вистачає команді якості гравців", – резюмував Ребров.

Шевченко у Дженоа