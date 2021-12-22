Дженоа: Не хватает качества игроков

Ребров отметил, что Шевченко проделал хорошую работу в сборной Украины и пользуется уважением в Италии благодаря карьере футболиста.

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"Андрей Николаевич сейчас работает у Дженоа, потому что он отдал очень много итальянскому футболу. Он очень уважаемый в этой стране, плюс – что очень важно для тренера – он сделал хорошую работу как тренер национальной сборной, и ему поверили. Плюс он хорошо владеет итальянским", – сказал Ребров.

Украинский специалист отметил, что посмотрел несколько матчей Дженоа и посочувствовал Шевченко. В итальянском клубе много кадровых проблем.

Я посмотрел пару матчей – посочувствовал Андрею Николаевичу. Очень сложный период для него. Пожелал ему удачи, понимаю, что это очень непросто,

– заявил Ребров.

Бывший партнер Шевченко по сборной Украины обратил внимание, что у Дженоа сейчас сложный календарь.

"Пока он играет с лидерами, очень трудно наладить какую-то модель игры. Футболисты видят, что есть улучшение, но нет результата. Хотя я уверен, что они довольны работой с Андреем Николаевичем. Пока не хватает команде качества игроков", – резюмировал Ребров.

Шевченко в Дженоа