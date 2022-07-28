Ніколи не зрозуміємо слова підтримки вбивці, – посол України в Туреччині про фанів Фенербахче

Стамбульський Фенербахче вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів. Проте неприємний слід по собі встигли залишити турецькі фанати.

Бондар: Дії деяких фанів Фенербахче нас глибоко засмутили

Вболівальники "жовтих канарок" скандували ім’я російського диктатора владіміра путіна після першого пропущеного голу від Динамо.

"Ла-ла-ла, владімір путін" лунало на трибунах стамбульського стадіону.

Варте уваги Турецький сором: Рефат Чубаров шокований поведінкою фанів Фенербахче, які вигукували "путін"

Посол України в Туреччині Василь Боднар відреагував на поведінку вболівальників Фенербахче, які дозволили собі таке нахабство.

Футбол – це чесна гра. Динамо вчора у матчі з Фенербахче було сильнішим. Розуміємо емоції та хвилювання, які відчуває кожен вболівальник під час такої напруженої гри. Але ніколи не зрозуміємо слова підтримки російському вбивці та агресору, який свідомо вбиває українців та нищить нашу країну,

– наголосив Бондар.

"Вчорашні неприйнятні дії деяких фанів Фенербахче нас глибоко засмутили. Навіть у футболі, який так люблять в Туреччині, є свої межі. Вдячний небайдужому турецькому суспільству за миттєву реакцію та засудження таких неадекватних дії вболівальників", – додав посол.

Що відомо про скандал