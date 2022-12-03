Португалець Пепе, якому 39, хоче зіграти ще й на ЧС-2026
Захисник збірної Португалії Пепе заявив, що ЧС-2022 в Катарі може стати для нього не останнім. Футболіст, якому вже 39 років, став одним з найбільш вікових гравців чемпіонатів світу.
Наступний чемпіонат світу відбудеться в червні-липні 2026 року. Господарями стануть США, Мексика та Канада. На той час португальцю вже буде 43 роки.
Цікаво Сон пише історію: вольова перемога Кореї над Португалією виводить її в плей-офф ЧС – відео голів
Пепе хоче ще грати
Центральний захисник Португалії поділився своїми емоціями від цьогорічного чемпіонату світу. Він розповів, як не міг спати, коли був травмованим, і хотів пошвидше відновитися.
Не можу сказати, що Чемпіонат світу в Катарі – це останній, на якому я зіграю. Я тут у Катарі для того, щоб насолодитися турніром. Це привілей робити те, що ти любиш – грати в футбол,
– розповів Пепе.
Він також зазначив, що в збірної Португалії є кілька інгредієнтів, які варто скласти до купи, щоб досягти успіху. Футбольну тактику він порівняв з салатом, у якому цибуля та помідори повинні "працювати" разом.
"У нас якісна збірна. Та якщо ми не будемо дуже наполегливо працювати, поважати суперників і робити те, що говорить тренер, то не отримаємо від цієї якості стільки користі", – резюмував футболіст.
Найбільш вікові футболісти ЧС-2022
- Пепе вже зіграв два повні поєдинки на ЧС-2022. Він вийшов на поле в переможному матчі проти Уругваю та під час сенсаційної поразки від Південної Кореї.
- У свої 39 років і понад 9 місяців Пепе є третім за віком гравцем турніру. Обійшли його хіба що мексиканець Альфредо Талавера (40 років і понад 2 місяці) та канадієць Атіба Гатчинсон (39 років і майже 10 місяців).
- Збірна Португалії вийшла в плей-офф з першого місця в групі й в 1/8 фіналу зустрінеться зі Швейцарією. Збірні Талавери та Гатчинсона турнір уже покинули.