Следующий чемпионат мира состоится в июне-июле 2026 года. Хозяевами станут США, Мексика и Канада. К тому времени португальцу уже будет 43 года.

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Пепе хочет еще играть

Центральный защитник Португалии поделился своими эмоциями от чемпионата мира этого года. Он рассказал, как не мог спать, когда был травмирован, и хотел поскорее восстановиться.

Не могу сказать, что Чемпионат мира в Катаре – это последний, на котором я сыграю. Я здесь в Катаре для того, чтобы насладиться турниром. Это привилегия делать то, что ты любишь – играть в футбол,

– рассказал Пепе.

Он также отметил, что у сборной Португалии есть несколько ингредиентов, которые стоит сложить в кучу, чтобы добиться успеха. Футбольную тактику он сравнил с салатом, в котором лук и помидоры должны "работать" вместе.

"У нас качественная сборная. Но если мы не будем очень упорно работать, уважать соперников и делать то, что говорит тренер, то не получим от этого качества столько пользы", – резюмировал футболист.

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