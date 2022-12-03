Следующий чемпионат мира состоится в июне-июле 2026 года. Хозяевами станут США, Мексика и Канада. К тому времени португальцу уже будет 43 года.
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Пепе хочет еще играть
Центральный защитник Португалии поделился своими эмоциями от чемпионата мира этого года. Он рассказал, как не мог спать, когда был травмирован, и хотел поскорее восстановиться.
Не могу сказать, что Чемпионат мира в Катаре – это последний, на котором я сыграю. Я здесь в Катаре для того, чтобы насладиться турниром. Это привилегия делать то, что ты любишь – играть в футбол,
– рассказал Пепе.
Он также отметил, что у сборной Португалии есть несколько ингредиентов, которые стоит сложить в кучу, чтобы добиться успеха. Футбольную тактику он сравнил с салатом, в котором лук и помидоры должны "работать" вместе.
"У нас качественная сборная. Но если мы не будем очень упорно работать, уважать соперников и делать то, что говорит тренер, то не получим от этого качества столько пользы", – резюмировал футболист.
Самые возрастные футболисты ЧМ-2022
- Пепе уже сыграл два полных поединка на ЧМ-2022. Он вышел на поле в победном матче против Уругвая и во время сенсационного поражения от Южной Кореи.
- В свои 39 лет и более 9 месяцев Пепе является третьим по возрасту игроком турнира. Обошли его разве что мексиканец Альфредо Талавера (40 лет и более 2 месяцев) и канадец Атиба Гатчинсон (39 лет и около 10 месяцев).
- Сборная Португалии вышла в плей-офф с первого места в группе и в 1/8 финала встретится со Швейцарией. Сборные Талавера и Гатчинсона турнир уже покинули.