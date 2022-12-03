Наступний чемпіонат світу відбудеться в червні-липні 2026 року. Господарями стануть США, Мексика та Канада. На той час португальцю вже буде 43 роки.

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Пепе хоче ще грати

Центральний захисник Португалії поділився своїми емоціями від цьогорічного чемпіонату світу. Він розповів, як не міг спати, коли був травмованим, і хотів пошвидше відновитися.

Не можу сказати, що Чемпіонат світу в Катарі – це останній, на якому я зіграю. Я тут у Катарі для того, щоб насолодитися турніром. Це привілей робити те, що ти любиш – грати в футбол,

– розповів Пепе.

Він також зазначив, що в збірної Португалії є кілька інгредієнтів, які варто скласти до купи, щоб досягти успіху. Футбольну тактику він порівняв з салатом, у якому цибуля та помідори повинні "працювати" разом.

"У нас якісна збірна. Та якщо ми не будемо дуже наполегливо працювати, поважати суперників і робити те, що говорить тренер, то не отримаємо від цієї якості стільки користі", – резюмував футболіст.

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