Корисний ідіот для диктатора: португальський журналіст знищив Роналду за трансфер у Аль-Наср

Зірка світового футболу Кріштіану Роналду спокусився на гроші саудівських шейхів, пожертвувавши виступами в Європі. Вибір португальця може суттєво відобразитися на його репутації.

Саудівська Аравія останнім часом "агресивно" поводиться на трансферному ринку, запрошуючи у свій чемпіонат топ-зірок світового футболу. Першою ластівкою став трансфер португальця Кріштіану Роналду. Але на цьому саудити не збираються зупинятися.

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Режим Саудівської Аравії використовує відомих гравців

Португальський журналіст Енріке Рапосо розкритикував вибір Роналду. На його думку, завдяки зірковим футболістам диктатори Саудівської Аравії намагаються легітимувати свій режим. До речі, ситуація дуже нагадує путінську Росію, яка за "газпромівські" гроші купувала лояльність відомих у світі спортсменів.

"Проблема починається з Роналду, який став корисним ідіотом для однієї з найгірших у світі диктатур і відкрив для інших гравців можливість стати корисними ідіотами для диктатури, яка намагається себе легітимізувати.

Там є така людина, як Мухаммед ібн Салман аль-Сауд (прем'єр-міністр Саудівської Аравії – прим. 24 Канал), який відбирає повноваження у місцевої влади та перетворює Саудівську Аравію на своєрідну централізовану диктатуру європейського типу. В обмін на це він надав деякі права жінкам, але зараз він їх дав, а за кілька років може забрати, якщо захочеться.

І трохи сумно бачити, як футболісти – зірки, символи, приклад для дітей по всьому світу – перетворюються на корисних ідіотів для диктатури. Є гравці, які заробляють у Європі чистими 5, 6, 10 млн євро, а там їм пропонують 50, 60, 70", – зазначив Рапосо.

Саудити "підірвали" трансферний ринок Європи

Нагадаємо, що зарплата Роналду в саудівському Аль-Насрі становить 200 мільйонів євро на рік. Цікаво, що клуб має сплачувати лише 10 відсотків від зарплати Крішті, тоді як 90% цієї суми лягає на бюджет Саудівської Аравії.

Практично в таку ж саму суму обійдеться саудитам і ексзірка Реалу Карім Бензема, який на початку червня підписав контракт з Аль-Іттіхадом. Ба більше, за чутками шейхи були готові платити Ліонелю Мессі просто космічні гроші – 1 мільярд євро на рік. Але аргентинець не спокусився на пропозицію та підписав угоду з американським Інтер Маямі.