Наприкінці 2021 року Кріштіану Роналду знайшов собі новий клуб. Після відходу з Манчестер Юнайтед зірка збірної Португалії вирішив продовжити кар'єру в Азії.

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Футболіст підписав контракт із Аль-Насром з Саудівської Аравії. За інформацією ЗМІ, там у CR7 тепер ксомічна зарплата – близько 200 мільйонів євро на рік.

Втім, як повідомляє The Athletic, більшість цього окладу виплачує не Аль-Наср. Клуб має сплачувати лише 10% від зарплати Кріштіану, тоді як 90% цієї суми лягає на бюджет Саудівської Аравії.

Повідомляється, що аравійці вхопились за можливість пропіарити свій футбол за допомогою Роналду. Також вони розраховують, що португалець допоможе їм здобути право на проведення ЧС-2030, адже він буде послом заявки.

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Відзначимо, що за свій новий клуб CR7 відіграв всього два поєдинки, у яких не відзначався результативними діями. У чемпіонаті його команда мінімально переграла середняка Аль-Еттіфак, а у битві за Суперкубку поступилась Аль-Іттіхаду.

Нагадаємо, що за свою кар'єру у Спортінгу, МЮ, Реалі та Ювентусі Роналду виграв більше 30-ти трофеїв. На його рахунку 5 перемог у Лізі чемпіонів, сім чемпіонств у Англії, Іспанії та Італії разом, а також перемога на Євро-2020 зі збірною Португалії.