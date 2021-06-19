Хочемо показати слабкі сторони Португалії, – Кімміх про другий топ-матч Німеччини на Євро-2020

Лідер збірної Німеччини Йозуа Кімміх поділився очікуваннями від топ-матчу Євро-2020 проти Португалії. Поєдинок другого туру "групи смерті" відбудеться 19 червня.

Хавбек зазначив, що "маншафт" має намір зосередитися на власних сильних сторонах. Про це він повідомив офіційному сайту Союзу європейських футбольних асоціацій.

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За його словами, німецька національна команда хоче добитися більшого, ніж створила у матчі з Францією.

У кожної команди є слабкі місця, і ми хочемо показати слабкі сторони Португалії,

– сказав півзахисник.

Йозуа Кімміх додав, що Німеччина планує перемогти, а гра з португальцями є такою, що з нетерпінням очікує кожен футболіст.

Збірна Німеччини в напруженому поєдинку проти Франції мінімально поступилася з рахунком 0:1.

Своєю чергою Португалія завдяки дублю Роналду розбила Угорщину – матч завершився 3:0

Перший тур "групи смерті" на Євро-2020: