Хавбек отметил, что "маншафт" намерен сосредоточиться на своих сильных сторонах. Об этом он сообщил официальному сайту Союза европейских футбольных ассоциаций.
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По его словам, немецкая национальная команда хочет добиться большего, чем создала в матче с Францией.
У каждой команды есть слабые места, и мы хотим показать слабые стороны Португалии,
– сказал полузащитник.
Йозуа Киммих добавил, что Германия хочет победить, а игра с португальцами является такой, которую с нетерпением ожидает каждый футболист.