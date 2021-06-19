Хавбек отметил, что "маншафт" намерен сосредоточиться на своих сильных сторонах. Об этом он сообщил официальному сайту Союза европейских футбольных ассоциаций.

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По его словам, немецкая национальная команда хочет добиться большего, чем создала в матче с Францией.

У каждой команды есть слабые места, и мы хотим показать слабые стороны Португалии,

– сказал полузащитник.

Йозуа Киммих добавил, что Германия хочет победить, а игра с португальцами является такой, которую с нетерпением ожидает каждый футболист.