Хавбек зазначив, що "маншафт" має намір зосередитися на власних сильних сторонах. Про це він повідомив офіційному сайту Союзу європейських футбольних асоціацій.

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За його словами, німецька національна команда хоче добитися більшого, ніж створила у матчі з Францією.

У кожної команди є слабкі місця, і ми хочемо показати слабкі сторони Португалії,

– сказав півзахисник.

Йозуа Кімміх додав, що Німеччина планує перемогти, а гра з португальцями є такою, що з нетерпінням очікує кожен футболіст.