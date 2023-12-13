Майже всі українці: стартовий склад Шахтаря на вирішальний бій в Лізі чемпіонів проти Порту

Маріно Пушич випустив в основі лише одного легіонера в особі Гіоргі Гочолейшвілі. Донеччан влаштує лише виїзна перемога на "Драгау".

Сьогодні, 13 грудня, донецький Шахтар відіграє вирішальний матч групової стадії Ліги чемпіонів. "Гірники" зіграють на виїзді лобовий матч із Порту. Початок – о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте з нами Порту – Шахтар: онлайн-трансляція матчу за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів

Наставник команди Маріно Пушич визначився зі стартовим складом на бій в Португалії. З перших хвилин вийдуть найсильніші гравці. У центрі оборони зіграють Матвієнко та Бондар, а лівий фланг нападу закриє Криськів.

: Різник – Гочолейшвілі, Бондар, Ракіцький, Матвієнко – Степаненко, Судаков, Бондаренко – Зубков, Сікан, Криськів.: Кошта – Санчес, Пепе. Кардосо, Зайду – Еустакіо, Варела – Габріель Пепе, Еванілсон, Галено – Таремі.

Нагадаймо, що Шахтар та Порту мають в своєму активі по 9 очок, але саме "дракони" йдуть вище завдяки перемозі в очній зустрічі. Тоді у Гамбургу в першому турі гості взяли гору з рахунком 3:1.

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Тож для проходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Шахтарю треба лише перемагати суперника. Нічия або поразка виведе "гірників" у плей-оф Ліги Європи.