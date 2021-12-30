Попросить пораду у фанатів: Терлюга роздумує над продовженням кар'єри після "срібла" Олімпіади

Після "срібла" на Олімпіаді-2020 Анжеліка Терлюга взяла час на відпочинок. Каратистка вирішила зробити опитування серед фанатів,у якому підійняла питання продовження кар'єри.

Терлюга: Відповідь дізнаєтесь дуже скоро

29-річна Анжеліка Терлюга є номером один рейтингу своєї вагової категорії (до 55 кілограмів). Українська каратистка роздумує про те, чи варто їй повертатись на татамі після Олімпійських ігор у Токіо.

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Спортсменка все частіше отримує запитання, чи буде вона далі тішити українців своїми перемогами. Тому Анжеліка виклала пост на своїй сторінці в інстаграмі, у якому підбила підсумки складного 2021 року та попросила прихильників написати свою думку щодо її майбутнього у спорті.

Чи варто продовжувати кар'єру наступного року? Хотіли б ще побачити мене на татамі? Як думаєте, чи є шанс зробити ще свій внесок в історію нашого спорту?,

– запитала Терлюга.

Срібна призерка Оліміпади-2020 зізналась, що цей рік став найважчим та найемоційнішим у її кар'єрі. 2021-й не був ідеальним для спортсменки, були провали, несподіванки та болючі моменти. Але медаль у Токіо перевернула усе її життя. Цією нагородою Терлюга назавжди вписала своє прізвище в історію карате.

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