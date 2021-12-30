Попросить пораду у фанатів: Терлюга роздумує над продовженням кар'єри після "срібла" Олімпіади
Джерело:інстаграм Анжеліки Терлюги
Після "срібла" на Олімпіаді-2020 Анжеліка Терлюга взяла час на відпочинок. Каратистка вирішила зробити опитування серед фанатів,у якому підійняла питання продовження кар'єри.
Терлюга: Відповідь дізнаєтесь дуже скоро
29-річна Анжеліка Терлюга є номером один рейтингу своєї вагової категорії (до 55 кілограмів). Українська каратистка роздумує про те, чи варто їй повертатись на татамі після Олімпійських ігор у Токіо.
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Спортсменка все частіше отримує запитання, чи буде вона далі тішити українців своїми перемогами. Тому Анжеліка виклала пост на своїй сторінці в інстаграмі, у якому підбила підсумки складного 2021 року та попросила прихильників написати свою думку щодо її майбутнього у спорті.
Чи варто продовжувати кар'єру наступного року? Хотіли б ще побачити мене на татамі? Як думаєте, чи є шанс зробити ще свій внесок в історію нашого спорту?,
– запитала Терлюга.
Срібна призерка Оліміпади-2020 зізналась, що цей рік став найважчим та найемоційнішим у її кар'єрі. 2021-й не був ідеальним для спортсменки, були провали, несподіванки та болючі моменти. Але медаль у Токіо перевернула усе її життя. Цією нагородою Терлюга назавжди вписала своє прізвище в історію карате.
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Прикра поразка на чемпіонаті світу
- Першим великий турніром після Олімпійських ігор став чемпіонат світу у Дубаї. На жаль, у третьому колі переможну ходу Терлюги зупинила представниця Болгарії Івет Горанова.
- У Дубаї Івет знову завдала поразки українській каратистці – 3:5. До цього Терлюга переконливо перемогла кореянку (6:0), а вже у другому поєдинку пулу здолала опонентку з Бразилії (0:5).
- Цікаво, що саме ця суперниця стала кривдницею Анжеліки у фіналі Олімпіади-2020. З Токіо українка поїхала з історичним "сріблом". Нагадаємо, що карате вперше увійшло в олімпійську програму.