Українка вкотре найкраща

Українка знову очолила рейтинг, попри те, що їй не вдалося перемогти ні на Олімпіаді, ні на чемпіонаті світу. В обох фінальних сутичках вона поступилася представниці Болгарії Івет Горановій.

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Сама ж кривдниця Терлюги розташувалася на 10 сходинці. У світовій класифікації Анжеліка випереджає каратистку з Бразилії Валерію Кумідзакі, а також росіянку Анну Чернишову.

Українці вперше вдалося очолити світовий рейтинг у 2018 році.

Також ще 5 представників України потрапили до топ-10 світового рейтингу.

Станіслав Горуна опинився на третій сходинці у вазі до 75 кілограмів. Різван Талібов займає шосте місце у вазі від 84 кілограмів. Також на шосту сходинку піднялася Аніта Серьогіна в категорії до 61 кілограмів. Галина Мельник – сьома у вазі до 68 кілограмів. Катерина Крива розмістилася на дев'ятому місці у ваговій категорії до 50 кілограмів.

Нагадаємо! Анжеліка Терлюга принесла Україні "срібло" Олімпійських ігор-2020. У Токіо карате вперше увійшло в олімпійську програму.