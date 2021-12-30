Терлюга: Ответ узнаете очень скоро

29-летняя Анжелика Терлюга является номером один рейтинга своей весовой категории (до 55 килограммов). Украинская каратистка размышляет о том, стоит ли ей возвращаться на татами после Олимпийских игр в Токио.

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Спортсменка все чаще получает вопрос, будет ли она дальше радовать украинцев своими победами. Поэтому Анжелика выложила пост на своей странице в инстаграме, в котором подвела итоги 2021 года и попросила поклонников написать свое мнение относительно ее будущего в спорте.

Стоит ли продолжать карьеру в следующем году? Хотели бы еще увидеть меня на татами? Как думаете, есть ли шанс сделать еще свой вклад в историю нашего спорта?,

– спросила Терлюга.

Серебряный призер Олимипады-2020 призналась, что этот год стал самым тяжелым и эмоциональным в ее карьере. 2021-й не был идеальным для спортсменки, были провалы, неожиданности и болезненные моменты. Но медаль в Токио перевернула всю ее жизнь. Этой наградой Терлюга навсегда вписала свою фамилию в историю каратэ.

Терлюга заинтриговала фанатов: "Ответ на все эти вопросы о карьере вы узнаете очень скоро".